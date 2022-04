Molde har kritisk legetilbud for flyktninger

19 av landets kommuner har kritisk kapasitet når det gjelder allmennlegetilbud for flyktninger. 114 kommuner sier at kapasiteten er utfordrende. 181 kommuner sier kapasiteten er tilfredsstillende. Tallene kommer fra en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort blant kommunene om kapasitet på tjenester for flyktninger siden 14. mars, skriver Kommunal Rapport. Lindesnes og Molde er blant kommunene som strever mest med å gi et helsetilbud til flyktninger.