Molde Fotballklubb vil beholde VAR

På årsmøtet til Molde Fotballklubb ble det klart at de skal fortsette å støtte VAR. Flere supportere har ønsket at klubben skulle kjempe mot VAR, men dette ble altså nedstemt i dag. Tre personer stemte for at man skulle kjempe imot, mens 59 personer stemte for at man skulle fortsette med VAR slik det er i dag. To personer stemte blankt.

Også en Aalesunds Fotballklubb har nylig stemt ned supporterforslaget om å kjempe imot VAR.