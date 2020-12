Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet har startet etterforsking for å finne ut om Molde Fotballklubb har brutt koronareglene.

I helgen feiret Molde Fotballklubb at de vant sølvet. 14 personer utenfor kohorten kom innom festen, som bare var for spillere og det nærmeste støtteapparatet. Spillerne hadde en dag igjen av karantenen etter bortekamp i Østerrike da de feiret sølvet.

Saken ble først omtalt av Romsdals Budstikke.

– Alle brudd på koronareglene er noe vi ser alvorlig på, seier politiadvokat Anders Skorpen Trøen.

Klubben risikerer bot hvis politiet konkluderer med at reglene ikke er fulgt.

Særregler for fotball

Politiet har i dag vært i kontakt med Molde Fotballklubb. Trøen sier at det gjelder andre regler for fotballen enn for privatpersoner.

– Hvis det har skjedd noe straffbart må vi også vurdere om reaksjonen skal være lik standarden eller om den skal være annerledes, sier Trøen.

Politiet har et ønske om å etterforske saken ferdig så fort som mulig.

Skal ikke skje

Det var spillerne selv som varslet ledelsen i klubben om bruddet på karantenereglene. Klubben tok da kontakt med kommuneoverlege og politi.

– Utpå kvelden kom det folk inn som ikke tilhørte denne kohorten, og det skulle ikke skjedd. Vi beklager, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Han mener det bare er riktig at politiet nå ser på saken.

– Vi tok selv kontakt med politiet og skal selvfølgelig betale en bot om vi får det. Det er helt rimelig at vi gjør opp for oss og tar samfunnsansvar, sier han.

SPILTE MOT RAPID WIEN: Den 10. desember spilte Molde mot Rapid Wien i Wien. Den 19. desember feiret laget sølvet. Spillerne manglet én dag igjen av karantenen. Foto: Lisi Niesner / Reuters

– Veldig dumt

Ledelsen har gitt spillergruppa klar beskjed om at dette ikke er greit og vil følge opp med ytterligere samtaler etter ferien. Stavrum er glad for at det var spillerne selv som varslet om hendelsen.

– At de varslet viser at de forstår at dette var dumt.

Han understreker samtidig at han ikke vil svartmale spillerne, som han mener spillerne har vært veldig flinke med smittevern resten av året.

– Denne sesongen har spillerne totalt tatt rundt 1300 koronatester og mange av dem har måttet ofte mye, fordi de har måttet sitte mye i karantene i forbindelse med at vi har spilt i Europa. Da er det ekstra trist og dumt at vi bryter karantenereglene sånn helt på tampen av sesongen, sier Stavrum.

Alle spillerne ble koronatestet på nytt mandag og alle har fått negativt prøvesvar, opplyser klubben.

DUMT: Administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Ole Erik Stavrum (t.h.), sier at de beklager hendelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Skal donere penger

Molde-spiller Erling Knudtzon sier til Romsdals Budstikke at det siste døgnet har vært preget av skam innad i spillergruppa, som skal donere penger til de som jobber innenfor helsesektoren.

– Vi angrer, og derfor ønsker vi å donere et betydelig beløp, sier Knudtzon, som er leder spillerutvalget i klubben.

– Vi har ikke kommet frem til hvem som får støtten, men vi skal gi dem til noen vi mener trenger pengene. Vi ønsker å vise at vi bryr oss, sier han.

SERIESØLV: På lørdag fikk Molde seriesølvet. Det ble feiret på Aker stadion på kvelden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I begynnelsen av desember fikk Norges nye landslagssjef, Ståle Solbakken, en bot på 20.000 kroner for å ha vært på HamKam-kamp når det kun hadde gått åtte dager av karantenetiden.