Molde forlenger med Moe

Erling Moe forlenger kontrakten med Molde Fotballklubb ut 2023. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

– Det er riktig for både meg og klubben. Jeg trives, og er fortsatt full av motivasjon. Vi har et godt team som har vært her lenge, og så er det samtidig slik i idretten at vi må prestere hele veien. Det er riktig å plusse på ett år nå, så får vi evaluere sammen når vi kommer dit. Jeg ser fram mot nye utfordringer i 2022, sier Erling Moe til Molde FK.