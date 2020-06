Molde flytter koronatestingen

Molde kommune flytter koronatestingen fra Træffhuset til Nøisomhed. Fra og med mandag 29. juni foregår koronatestingen utenfor vannbehandlingsanlegget til Molde Vann og Avløp KF. På den nye stasjonen har de byttet ut telt med brakker. –Dette er for at stasjonen skal tåle all slags værforhold. Den blir værende der til det ikke lenger er behov for testing, opplyser assisterende kommunedirektør i Molde kommune, Britt Rakvåg Roald. Stasjonen vil i første omgang holde åpen tre dager i uken, men åpningstider og kapasitet kan endres ved behov.