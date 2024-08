Molde FK vidare i Europaligaen

Resultatet blei til slutt 2–3 i kveldens kamp mellom Molde FK og danske Silkeborg. Men det er likevel MFK som tek seg vidare i Europaligaen i fotball. Samanlagtresultatet etter to spelte kampar blei nemleg 5–4 i Molde sin favør.

Men det blei ein spennande kamp for moldensarane som måtte kjempe til siste minutt.

Til pause stod stillinga 1-1, men etter 57 spelte minutt scora Tonni Adamsen sitt andre mål for danskane. 75 minutt ut i kampen tok det av i Silkeborg då Ramazan Orazov scora for heimelaget. Men ei VAR-annullering gav MFK eit nytt håp.

Markus Kaasa utlikna for MFK etter 81 minutt, før Younes Bakiz sette ballen i mål for Silkeborg to minutt før 90 spelte minutt. Det var likevel nok til at Molde FK kunne ta seg vidare i Europaligaen.

I den tredje kvalifiseringsrunden til Europaligaen møter MFK belgiske Cercle Brugge, som slo ut skotske Kilmarnock torsdag kveld.