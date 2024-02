Molde FK slo Legia Warszawa 3–2 i første kamp heime i 16.-delsfinalen av serieligaen. Fredrik Gulbrandsen scora to mål, mot klubben han blei utvist mot i Molde-debuten for 11 år sidan.

Heimelaget var best i det meste i førsteomgangen på det kjølige kunstgraset på Aker Stadion, og leia 3–0 til pause. Markus André Kaasa scora det tredje målet for blåskjortene.

I andre omgang svarte det polske storlaget da Molde senka seg. Med to mål til Legia blir det ein krevjande oppgåve for MFK i returen neste torsdag.

– Dette er j... surt. Det følast ikkje som ein siger, sa vikarierande Molde-stoppar Kristoffer Haugen til Viaplay.

Midtstoppar Andreas Hagelskjær oppgitt etter ny Legia-redusering. Foto: NTB

Praktfotball

Det første målet til Molde kom etter eit strålande angrep etter 12 minutt. Kaptein Wolff Eikrem sende ein praktfull ball gjennom til høgre der Linnes kom på løp, og framfor mål sende Gulbrandsen kontant ballen i mål.

Sju minutt seinare gjorde Legia-keeperen ein brølar på eit skot frå Kaasa nokså midt i mål. Gulbrandsen var på jobb og sette 2–0 på returen.

Etter 24 minutt blei 3–0 da Eikrem sende ein ball direkte opp på Kristian Eriksen, som kriga den med seg før han fann Kaasa på 20 meter. Telemarkingen dribla seg fri med ein lekker dragning, og sende ballen hardt ned til venstre frå 15 meter.

Tre mål på 12 minutt!

Det såg lenge ut som ein kjempefest for Molde-spelarane. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde hadde fleire gode sjansar, før Legia fekk vere med på kampen i andre omgang.

Polakkane gjorde fire bytter i pausen.

– Det kom inn spelarar av ei heilt anna klasse, Molde var etter kvart heldige som ikkje fekk fleire baklengs, sa ekspert Åge Hareide til NRK etter kampen.

– Eg synast vi blei litt feige utover i annanomgang. Vi begynner å gøyme oss og klarer ikkje finne dei kombinasjonane vi har i førsteomgang, sa Molde-spelar Kristoffer Haugen.

Det kunne minne om den førre smellen Molde hadde i Europa, da Qarabag i november sende dei ut av Europaligaen fire minutt på overtid.

Gulbrandsen-revansje

Det var sommaren 2013 at Molde møtte nettopp Legia Warszawa i Meisterliga-kvalik. Fredrik Gulbrandsen fekk ein forferdeleg start på Molde-karrieren da han blei utvist etter to gule kort.

Det siste kom etter at han slo oppgitt med armen, etter ein feilaktig avvinking for offside. Sidan heva han fleire pokalar for MFK, før turen gjekk til både Salzburg, New York og Tyrkia.



I haust var Gulbrandsen tilbake i Molde-trøya, og markerte seg kjapt med å avgjere cupfinalen mot Bodø/Glimt.

I dag sende han romsdalslaget eit steg nærmare åttandelsfinale i serieligaen.

Det skjedde for eit Molde som hadde tre av fem midtstopparar ute med skade.

– Utgangspunktet er betre enn det var før kampen, me leiar med eitt mål, så me skal ha gode sjansar i Polen, sa Fredrik Gulbrandsen til NRK etter kampen.

Gulbrandsen og Møller Dæhli hadde 45 strålande minutt i europacupen Foto: NTB

Dæhli tilbake i Europa

Molde tok seg til serieligaen etter å ha blitt nummer tre i gruppespelet i Europaligaen, i ei gruppe med imponerande Bayer Leverkusen, Qarabag og Häcken.

Kampen var også eit comeback for Mats Møller Dæhli, både for Molde og i europeisk fotball. Han har dei siste åra spelt i engelsk, tysk og belgisk fotball, men har ikkje fått oppleve europacup på over ti år.

United-talentet Mats Møller Dæhli spelte 15 kampar for Molde FK, før Solskjær tok han med seg i bagasjen til Cardiff. Han fekk med seg cupfinale-triumfen mot RBK i 2013. Foto: Vegard Grøtt / NTB

Dæhli var også med (på benken) da Molde møtte Legia Warszawa i 2013.

– Eg hugsar det veldig godt, eg hugsar fansen spesielt. Det var eit vanvitig trykk, og det imponerte meg veldig. Så me veit at det er ein stor klubb me møter, sa midtbanespilleren før kampen.

– Kva betydning hadde Europa for valet du tok da du kom tilbake til Molde?

– Det er klart det var ein del av valet. Eg vet at det er moglegheiter til å gjere det godt i heimleg liga og kvalifisere seg til Europa. Utslagsrunde i serieligaen er kjempegøy, sa Dæhli.

På tampen av kampen halta han av banen med ei leggkrampe.

– Det går fint. Dette var ei ny rolle for meg, og veldig gøy å spele når det flyter her. Me hadde tatt dette resultatet før kampen, sa Møller Dæhli til NRK.

Tribunane var under halvfulle. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Lite tilskodarar

Flaumlys og europacup burde lokke dei fleste, men det var noko glissent på tribunane på Aker Stadion.

Fleire NRK snakka med peikte på høge billettprisar, på 400–500 kroner for ein vinterkveld utanfor den norske sesongen.

Det var også krevjande for supportarar grunna sanksjonar mot Legia. Molde-fansen måtte vise ID for å sleppe inn, sidan UEFA nekta den polske bortefansen inngang. Grunnen var valdelege samanstøyt med politiet da Legia møtte Aston Villa borte i november.

Det var likevel tydeleg at over hundre Legia-fans hadde komme seg inn, og eit banner med Legia Ultras flagra under storskjermen.

Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Glissent blir det neppe i returkampen. Legia Warszawa allereie selt ut stadion Wojska Polskiego, som tar såpass mykje som 31.800 tilskodarar.

«Ultras»-tribunen i den polske hovudstaden blir da fylt opp med ungar under 14 år, akkurat som da MFK møtte Partizan i Beograd i 2019.