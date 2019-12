Molde fergekai er ferdig utbedret

Fergene i Molde-Vestnes går fra i natt av som normalt. 7000 tonn stein er fylt på ved Molde fergekai for å stoppe utvasking og for å stabilisere sjøbunnen. – Vi ønsker å takke både trafikantene og naboene for tålmodigheten de har vist mens vi har jobbet, sier byggelederne i Statens vegvesen.