Molde er ekstra tent

I morgon er det vinn eller forsvinn for Molde i europaspel-samanheng. Molde må vinne mot finske KuPS i første kvalifiseringskampen til Champions League. Vinnaren går vidare til runde 2 av i alt 3 kvalifiseringsrundar. Deretter blir det playoff over 2 kampar. Moldetrenar Erling Moe seier motgangen i den heimlege serien dei siste rundane har gjort at laget er ekstra tent før kampen i morgon. Kampen skal spelast i Molde kl. 18