Molde endrar innreisereglar

Molde kommune endrar innreisereglane sine, og opnar for at bedrifter i Molde som treng arbeidskraft frå Sør-Noreg kan søkje om dispensasjon frå karantenereglane.

Hovudregelen er framleis at dei som kjem frå store deler av Sør-Noreg til Molde må i karantene i 14 dagar .

Føresetnaden for å søkje om unntak er at det hastar og at medarbeidarane er symptomfrie.