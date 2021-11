Molde Elite vant over Aker

Håndballkampen endte på resultatet 30-21 da Molde Elite møtte Aker i Oslo søndag ettermiddag. Det var søstrene Mona og Sherin Obaidli som sto for de fleste målene til Molde, med henholdsvis åtte og sju mål hver. Aker ligger like under Molde på tabellen.