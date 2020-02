Molde Elite med ny trenar

Tor Odvar Moen blir ny trenar for handballklubben Molde Elite frå neste sesong. 54-åringen trenar i dag ein toppklubb i Ungarn, og har tidlegare ført Larvik til topps i meisterligaen. Moen har signert for tre sesongar, og vil ta over etter Helle Thomsen.