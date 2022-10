Molde banka Viking

Suverene Molde fortsatte sin seiersrekke i Eliteserien etter nederlaget mot Djurgården torsdag. Viking ble beseiret 4-1 etter store utskiftninger på laget.

To scoringer av David Fofana og én av Erling Knudtzon la grunnlaget for det som ble en komfortabel seier. Djibril Diop reduserte til 1-2 med en drøy halvtime igjen og skapte en liten tro på Viking-poeng, men Molde økte ledelsen igjen like etter.

18 år gamle Niklas Ødegård fikk sin første eliteseriescoring sju minutter før slutt og punkterte kampen.

Dermed ble det nok et tap for Viking, som har falt som en stein på tabellen etter en frisk innledning på sesongen. (NTB)