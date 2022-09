Mogleg tvungen lønnsnemnd i kveld

Partane i lærarstreiken er kalla inn til møte i kveld i Arbeidsdepartementet. Kjelder sier til NRK at det går mot tvungen lønsnemnd.

Fylkesleiar i utdanningsforbundet, Gerd Botn Brattli, er skuffa over at det ser ut for å gå mot tvungen lønsnemnd i lærarstreiken.

- Vi hadde håpa på at politikarane hadde større ambisjonar for norsk skule. Ein stoppar streiken, men løyser ingen av dei store problema, seier ho.

Over 8000 lærarar er ute i streik. Elevar ved ei rekkje skular i Molde er råka på grunn av streiken.