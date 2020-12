Moe: – Det blir tøft

Molde slo Dundalk 3–1 torsdag og fikk samtidig hjelp fra Arsenal som vann 4–1 over Rapid Wien. Det betyr at Molde har alt i egne hender og greier seg med uavgjort eller ettmålstap (ikke 0-1) mot østerrikerne for å ta seg videre til 16-delsfinalen i Europaligaen. – Jeg synes vi har satt oss selv i en god situasjon. Så vet vi det at det er et tøft lag å møte borte. Jeg vil tro, sånn som det er nå, er det nok en rimelig femti-femti-kamp når vi reiser dit. Det blir tøft, det blir det. Vi skal iallfall være skjerpet og ladet og gi jernet, sier trener Erling Moe om neste ukes ekstremt viktige kamp.