Moderate skader etter ulykke

Dei to personane som blei sendt til St. Olavs hospital etter ei møteulykke på Frei i Kristiansund, er moderat til lettare skadd. Det opplyser politiet etter å ha fått ei oppdatering på helsetilstanden frå sjukehuset. Det var først sagt at dei to var alvorleg skadde.