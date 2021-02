Moderat snøskredfare

Denne helga er det fint og kaldt vêr over heile fylket. Snøskredvarslinga varsom.no melder om moderat snøskredfare for Sunnmøre, Romsdal og Trollheimen. Men dei melder at det kan vere lokalt ustabile forhold. – Ver forsiktig i område der vinden tek og det blir danna fokksnølag. Det vil også vere område med vedvarande svake lag i snødekket, åtvarar dei.