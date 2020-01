Mobilnettet oppe i Aure

No skal mobilnettet i heile Aure vere oppe og går igjen, opplyser ordførar Hanne Berit Brekken. Likevel er naudnettstasjonen for sentrum og Rottøya framleis nede. Telenor jobbar med å rette feilen, men det er framleis uklart når det er på plass igjen, ifølgje Brekken. Denne delen av kommunen brukar UPS-kommunikasjon i staden. To basestasjonar blei slått ut av av torevêret for ei veke sidan.