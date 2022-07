Mobilnettet er stort sett tilbake

Flere av Telia og Telenor sine kunder har nå fått dekningen tilbake etter et stort dekningsutfall tidligere i dag.

– Mobildekningen skal være oppe å gå igjen, men vi har fortsatt noen kunder uten bredbånddekning og jobber fortsatt med å få løst disse problemene. Vi har et håp om at det skal bli løst utover dagen, sier informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, til NRK. Nettet var nede i litt over en time. Rauma og Sunndal var hardest rammet, men også Vestnes, Tingvoll, Eresfjord og Surnadal hadde redusert mobildekning mandag. Nødnett var også berørt.