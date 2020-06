Mobilisering på Haramsøya

Aksjonistar samlar seg til kamp mot vindkraftutbygging på Haramsøya. Onsdag føremiddag er det samla folk både på ferjekaia og på vegane utover mot Haram, der gravemaskinane står. NRK observerte at politiet kom til øya med ein bil. Utbyggaren Zephyr seier til NRK at dei har full tillit til at politiet gjer rette vurderingar.