Mobilbruk og høy fart i Molde

UP skrev ut seks forelegg for mobilbruk under en kontroll på Hjelset i Molde i dag. Kontrollen ble holdt i 80-sonen på E39 og i tillegg til mobilbruk-bøtene ble det også skrevet ut 17 forenklede forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 110 km/t, skriver politiet i en Twitter-melding.