Møbelbedrifta Ekornes må seie opp 80 tilsette

Møbelbedrifta J.E. Ekornes som blant anna er kjend for stresslessen sin hadde ein stor opptur under koronaen. Dei produserte så mykje møblar at dei sleit med å få tak i nok tilsette.

No har situasjonen snudd totalt.

Tysdag fekk dei tilsette beskjed om at det blir kutta 80 årsverk ved dei fire fabrikkane.

– Det er dramatisk for dei som blir oppsagt. Og det er dramatisk for Ekornes. Det er eit teikn på at vi sel mindre enn før, seier tillitsvald Edvard Lie.

Skal i samtalar med tilsette

No skal han og fagforeiningane vere med på drøftingssamtalar med arbeidarane som står utan jobb. Etter det blir det å hjelpe dei ut i annan jobb.

– Vi veit framleis ikkje kven som må gå, seier Lie. Det er totalt 1200 tilsette ved dei fire fabrikkane i Sykkylven og på Grodås i Volda.

Innførte firedagars veke

Lie seier at dei tilsette har vore klar over at oppturen ikkje kunne vare.

– Vi visste at koronaeffekten ikkje ville vare. Men så kom krigen og straumkrisa. Då prioriterer ikkje folk å kjøpe møblar, seier Lie.

På det meste gjekk det ut 1200 stressless-lenestolar ut kvar dag. For kort tid sidan innførte bedrifta fire dagars veke med ein produksjon på 900 stolar per dag.

Grunnen til mindre etterspurnad forklarar bedrifta med inflasjon, høge energiprisar, tørkesommaren i Europa og ringverknadane av krigen i Ukraina.

Det har ikkje lukkast NRK å kome i kontakt med konsernleiinga.