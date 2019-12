Mobbeombudet vil bedre kompetansen

– Kompetansen på mobbing skal bli bedre i kommuner, barnehager og skoler, sier Kristin Øksenvåg, mobbeombud i Møre og Romsdal. Ifølge årsrapporten for 2019, fikk mobbeombudet inn 80 saker i løpet av denne høsten og forrige skoleår. Øksenvåg sier de er på god vei til å øke kompetansen, men at det fortsatt er et stykke igjen. – Man må vite hva man gjør, slik at ungene kan få det bedre. Hvis ikke mister vi fort tilliten deres, og så opplever de at det ikke nyetter å si ifra, sier hun.