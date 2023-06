MMC First Process inn på marknaden i Asia

MMC First Process på Sunnmøre er valgt som leverandør når Busan Fish Market i Sør-Korea investerer i pelagisk mottaksanlegg. Selskapet meiner dette er eit gjennombrot i eit av dei største og mest viktige fiskemarknadene i Asia. MMC First Process har vore i Sør-Korea sidan 2014, og trur det er noko av grunnen til at dei er valgt som leverandør og samarbeidspartnar.