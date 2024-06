Mistillit i KBBL

Et flertall på generalforsamlingen i Kristiansund boligbyggelag, KBBL, har mandag kveld vedtatt et mistillitsforslag mot styret i selskapet. Flertallet forventer nå at de tar konsekvensen av dette og trekker seg, og at de kaller inn til ekstraordinær generalforsamling.

Mistillitsforslaget mot daglig leder ble trukket, og generalforsamlingen ønsker at et nytt styre skal bestemme hans skjebne.

Konkurs i tre underselskaper og påstått tap av 20 millioner kroner i egenkapital førte til at flere medlemmer tok til orde for å kaste styret i selskapet, som forvalter rundt 2200 boliger i Kristiansund.