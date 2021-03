Mistet last som veier 60 tonn

Det var en tunnelrigg som falt av vogntoget som nå stenger Fv. 63 er mellom Eidsdal og Geiranger, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i en e-post. Riggen skulle til fylkeskommunen sitt tunnelprosjekt Korsmyra-Indreeide. Det er bestilt berging, men transporten veier 60 tonn og det er venta at bergingsarbeidet vil ta lang tid. Vegen er eneste veg inn til Geiranger vinterstid. – Vi har gravemaskin på plass og jobber no for fullt for å sjå om det er mulig å lage en omkjøringsvei slik at mindre kjøretøy som personbiler og ambulanse kan komme seg forbi, seier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.