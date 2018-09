Mistet 330 kg på markløft

Den tidligere vesteuropeiske mesteren Asgeir Hoel (30) fra Fræna Atletklubb løftet 352,5 kg i knebøy og 320 kg i markløft, men ikke fikk godkjent resultat på benkpress, under Western European Championship i styrkeløft på Hamar i helgen. Dermed endte han opp med et sammenlagt resultat på 0 kg og fikk ikke plassering i 105 kg-klassen. Under et av forsøkene i markløft mistet han 330 kg og falt, men hendelsen skal ha vært helt udramatisk.