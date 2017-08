Mister produksjonstilskudd

En bonde i Sykkylven mister deler av produksjonstilskuddet etter påstander om at han har tømt husdyrgjødsel i en grop utendørs. Jordbrukssjefen skriver i et brev at kommunen ser svært alvorlig på forurensingssaken. Han var tidligere i år på synfaring, og tror ikke på forklaringen om at gjødselen er fra spyling av gjødselvogna. Gjødsellagring på gården skal ha vært et problem i flere år.