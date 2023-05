Mister lappen

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre mister førarretten i 12 månader etter å ha køyrt bil medan han var påverka av cannabis. Mannen blei stoppa då han var på veg til barnehagen med dottera.

Han forklarte at han hadde røykt cannabis kvelden før for å få sove og at han ikkje trudde han var påverka då han sette seg bak rattet. Mannen blei også dømt til fengsel i 16 dagar på vilkår med ei prøvetid på to år.

Han må også betale 69.000 kroner i bot.