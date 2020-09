Mister autorisasjon

En sykepleier i fylket mister autorisasjonen etter omfattende tyveri av narkotiske tabletter fra et sykehjem. Sykepleieren skal blant annet ha kamuflert tyveriene ved å erstatte sterke smertestillende med andre tabletter. Flere tilsynsleger har også mistenkt at sykepleieren byttet ut morfin med saltvann, men Statens helsetilsyn har ikke klart å finne bevis for det. Sykepleieren har i avhør med politiet vedgått tyveri av medisiner. Politiet etterforsker også saken.