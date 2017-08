Mister autorisasjon

En ålesundskvinne mister autorisasjonen som sykepleier og hjelpepleier. Helsetilsynet slår fast at hun ikke er egnet til jobben etter at hun skal ha tatt store mengder narkotiske tabletter fra institusjonen der hun jobbet. Flere kollegaer skal ha reagert på at hun brukte lang tid på å håndtere medisinene, og også måten hun gjorde det på. Kvinnen nekter å ha stjålet tabletter, og viser til at tyveriet ikke kan bevises.