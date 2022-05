Mister 3 cruiseanløp

Smøla ser ut til å miste de tre anløpene av cruiseskip fra Lindblad Expeditions i år på grunn av tolkningen av reglene for terrorsikring av havnene. I alt er tre anløp i mai kansellert og Sindre Holberg som har klart å få skipene til Smøla siden 2014 sier til Tidens Krav at han jobber for å få bryggene på Dyrnes godkjent for framtidige anløp. De mindre cruiseskipene kom første gang til Smøla i 2014.