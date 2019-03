Mistenkt for ulovleg fiske

Konstantin Pogadajev, talsmann for grensestyrkane i den føderale sikkerheitstenesta i Russland (FSB) seier at trålaren blei stoppa i russisk sone i Barentshavet mistenkt for ulovleg fiske. Han seier vidare at båten ikkje er i arrest og at kapteinen frivillig gjekk med på å gå inn til Murmansk for nærare undersøkingar. Enten blir det oppretta sak mot reketrålaren, eller så blir den sleppt fri, opplyser Pogadajev til NRK. Det er uklart kor lang tid dette vil ta.