Mistenkt for ruspåverka køyring

Ein mann i 40-åra er mistenkt for ruspåverka køyring etter å ha blitt stopp av politiet i Molde i natt. Han blei tatt med til blodprøvetaking og blir meldt for forholdet. Ein kvinneleg passasjer, som var eigaren av bilen, blir meldt for å ha overlate bilen sin til mannen som ikkje oppfylte krava til bilførar.