Mistenkt for ruspåverka køyring

Ein bilførar blei stoppa for kontroll i Molde i natt. Ein mann i slutten av 20-åra er mistenkt for køyring i rusa tilstand og for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort. Han blei tatt med til blodprøvetaking og ei straffesak blir oppretta, opplyser politiet.