Politiet melde først at det var to bilar som var involvert i ulukka. Seinare vart dette korrigert til at det var berre éin bil involvert, og at det er bilføraren og ein passasjer som er sende til sjukehus.

Ifølgje politiet var bilen på veg frå Ørsta-området og køyrde nordover mot Festøya.