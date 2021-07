Mistenkt for ruskjøring

En bil havnet i grøfta etter en hjortepåkjørsel på Almestad i Sande i natt. Politiet fikk melding om ulykka like før klokka 02:30. Bilen hadde tre personer om bord og fører av bilen er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. En av passasjerene er fraktet til sjukehus for undersøkelse, men skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd.