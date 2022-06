Mistenkt for promillekøyring

Like før klokka 15.00 i dag fekk politiet melding om merkeleg køyreåtferd på Godøya i Giske kommune. Føraren, ei kvinne i 30-åra, blåste til over lovleg verdi. Ho blei tatt med til blodprøvetaking og er mistenkt for promillekøyring.