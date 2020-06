Mistenkt for promillekøyring

Det var ei jente på 17 og to menn i 20 åra som var involvert i ei bilulykke i Ulsteinvik. – Vi mistenker at dei har køyrd i påverka tilstand, men sidan vi ikkje veit kven av dei som køyrde bilen, så har vi tatt blodprøve av alle tre, seier Arild Reite i politiet. Dei skal også ha stole med seg eigendelar frå bilen, som no er gitt tilbake til eigar.