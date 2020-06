Mistenkt for promillekjøring

I Sunndal er to menn mistenkt for promillekjøring på Grøa. Politiet fikk melding om at en bil hadde krasjet i en mur. Eieren av bilen ringte, så en kamerat kom til stedet for å hjelpe. Han var også beruset, melder politiet. Det er ikke snakk om noen personskade.

En dame i 20-årene er stanset på Bigset i Hareid og siktet for promillekjøring.