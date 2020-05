Mistenkt for påverka køyring

Ein mann i 50-åra blei seint laurdag kveld stoppa av politiet i Ålesund. Han er mistenkt for køyring i påverka tilstand. Mannen blei tatt med til blodprøvetaking og sak blir oppretta. Seinare på kvelden blei ein mann i 20-åra stoppa for kontroll i Langevåg. Mannen er mistenkt for køyring i påverka køyring. Prøve blei tatt av han og også her blei det oppretta ei sak på forholdet.