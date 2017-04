Mistenkt for kroppskrenkelse

Like før klokka 02 natt til lørdag fikk politiet melding om en kroppskrenkelse i Rauma. En mann i 20-årene ringte politiet og sa at etter en diskusjon med en kvinne, så hadde han fått et ølglass i ansiktet. Mannen ble behandlet for et kutt i pannen på legevakten. En kvinne i 20-årene er mistenkt i saka.