Mistenkt for køyring i rusa tilstand

Politiet har stoppa ein mann i 30-åra på Kleive i Molde. Mannen er mistenkt for køyring utan gyldig førarkort og i rusa tilstand. Mannen har fleire liknande saker frå før av. Køyretøyet til mannen blei beslaglagd. Det melder politiet. Mannen blir også framstilt for blodprøve og blir meldt for forholdet.