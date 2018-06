Mistenkt for grovt tjuveri

Politiet i Kristiansund arresterte i natt to personar, ein mann og ei dame, som er mistenkt for grovt tjuveri frå ein bustad. Dei to skal også ha stole ein bil. Begge sitt no i politiets varetekt og saka blir etterforska vidare.– Det var huseigar som sjølv melde frå om innbrotet som hadde skjedd medan han og familien låg og sov. Like før klokka 04.00 arresterte politiet ein 19 år gamal mann og ei 42 år gamal kvinne. Det blei også funne ein del gods i bilen. Og vi undersøker no om det kan stamme frå andre forhold, seier John Bratland, operasjonsleiar i politiet.