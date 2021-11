Mistenkt for fyllekøyring

Ein mann i 20-åra er mistenkt for køyring i berusa tilstand på Hareid i natt.

Litt seinare på natta blei ein mann i slutten av tenåra stoppa av politiet i Rauma. Også han er mistenkt for fyllekøyring.

Det same gjeld for ein mann i 40-åra som blei stoppa for kontroll i Ulstein i natt. Alle dei tre blei tatt med til blodprøvetaking og blir meldt for forholdet.