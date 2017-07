Mistenkt for bruk av rusmidler

Basehopperen som fikk problemer under et hopp fra Gridsetskolten i Rauma, er nå mistenkt for besittelse og bruk av rusmidler. Det skriver Åndalsnes Avis . Funnet av ble gjort da politiet ransøkte bilen til vedkommende, etter å ha oppfattet han som ruset under undersøkelsen etter ulykka.