Mistenkt for å ha tent på søppelbøtte ved en skole

Politiet er ved Ørskog skole i Ålesund kommune sammen med brannvesenet etter melding om brann i en søppelbøtte i kveld. Brannen er slukket, opplyser politiet. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg. Politiet er i kontakt med en mindreårig person som er mistenkt for å ha tent på. I følge politiet var personen sammen med flere andre.