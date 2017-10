Mistenker skrantesjuke

Mattilsynet har fått eit varsel frå Veterinærinstituttet om at ein hjort felt under jakt i Møre og Romsdal kan ha vore smitta av skrantesjuke. Endelege prøveresultat er venta i veke 44. Hittil i år er 13.780 dyr testa for skrantesjuke i Norge.