Mistenker at brannar er påsett

Politiet mistenker at brannane i sentrum av Sunndal i går kveld kan vere påsett. I går byrja det å brenne i både eit søppelskur og ein søppelcontainer omtrent samtidig.

– Vi var på staden med fleire ressursar og det blei gjort ein del undersøkingar i går. Vi ser at det kan vere ein samanheng mellom dei to brannane, utan at vi kan bekrefte det heilt endå, seier Sindre Molnes, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Saka blir no etterforska vidare. Brannane skjedde i nærleiken av ei bustadblokk, men ingen personar blei skadd. Politiet melde først at det var fare for spreiing, men brannvesenet fekk etter kvart kontroll på situasjonen.