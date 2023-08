Mistenker at brann var påsett

Politiet mistenker at brannen, i parkeringskjellaren i Torghallen i Ålesund i går, var påsett. Til Sunnmørsposten seier operasjonsleiar Arild Reite at det brann i ei tøyfille og noko papir, og at deira hovudhypotese er at nokon har sett fyr på dette.

Politiet skal mellom anna undersøke om kameraovervaking på staden kan vere med på å oppklare saka.